Com estreia em novembro, 'Moana 2' ganha primeiro trailer; veja

Com estreia prevista para novembro, "Moana 2" ganha trailer oficial; a aventura agora une a princesa com sua irmã caçula

O trailer de “Moana 2” foi exibido no último sábado, 10, para um público exclusivo durante a D23 Expo, convenção onde a Disney apresenta as novidades para a imprensa e convidados. O filme estreia no Brasil em 28 de novembro.

As primeiras imagens da princesa havaiana a mostram embarcando em uma aventura nova ao receber um chamado de seus ancestrais.

A trama se passa três anos depois do primeiro filme e Moana contará com a ajuda do deus Mauí mais uma vez. A protagonista também ganha uma irmã caçula.