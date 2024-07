SBT retira proposta bilionária para transmitir jogos do Brasileirão

O SBT retirou a proposta bilionária para transmitir os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. A “Folha de São Paulo” foi a primeira a informar. O contrato seria por cinco temporadas. A cada ano teria pagamento de R$ 520 milhões, total do contrato, portanto, de R$ 2,6 bilhões.

Em um trecho, aliás, o documento esclareceu que “a liderança da emissora foi informada, por telefone e extraoficialmente, que sua proposta não seria aprovada”. “Como não houve [o retorno formal], comunicamos que o SBT decidiu retirar a sua proposta deste pleito esportivo”, enfatizou a emissora.

Veja a nota do SBT

O SBT informa que havia formalizado junto à Liga Forte União uma proposta para transmissão de jogos exclusivos do Campeonato Brasileiro de futebol a partir de 2025. A liderança da emissora foi informada, por telefone e extraoficialmente, que sua proposta não seria aprovada e aguardava um retorno formal dos organizadores até o final da tarde desta segunda-feira (29/7) a respeito do resultado desta concorrência. Como não houve, comunicamos que o SBT decidiu retirar a sua proposta deste pleito esportivo.

Reafirmamos o compromisso do SBT de seguir investindo em sua programação com programas e transmissões esportivas, exibindo sempre as melhores competições e com um time de narradores, apresentadores e comentaristas de primeira para atender os espectadores e o mercado publicitário.