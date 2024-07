Polêmica na abertura das Olimpíadas 2024 segue viva 4 dias depois

Presidente turco quer falar com papa sobre o que chamou de "imoralidade" cometida durante performance do cantor francês Philippe Katerine, da abertura dos Jogos Olímpicos

A longa cerimônia, que durou quase 4 horas ao longo do rio Sena em Paris, foi o centro das atenções e bateu recordes de audiência na televisão , estendendo-se pelos primeiros dias das competições olímpicas.

A celebração da cultura LGBTQIAP+, a participação de drag queens e uma possível alusão à Última Ceia cristã mexem com os ânimos nas redes sociais, especialmente entre setores conservadores ao redor do mundo.

Embora os elogios tenham sido unânimes pelas imagens espetaculares de Paris, algumas representações cênicas geraram muito menos entusiasmo. "Vou ligar para o papa assim que possível para compartilhar com ele a imoralidade cometida contra o mundo cristão e todos os cristãos. Os Jogos Olímpicos foram usados como uma ferramenta de perversão que corrompe a natureza humana", afirmou Erdogan durante uma reunião de seu partido conservador islâmico.

As críticas uniram inimigos declarados, como o líder supremo do Irã e o candidato presidencial republicano dos Estados Unidos. "O respeito a Jesus Cristo (...) é um assunto indiscutível para os muçulmanos", declarou o líder iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. "Tenho uma mente muito aberta, mas me parece que o que fizeram foi vergonhoso", acrescentou Trump em uma entrevista televisionada.

Erdogan quer falar com papa sobre "imoralidade"



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou, nesta terça-feira, 30, que a cerimônia dos Jogos Olímpicos de Paris constituiu um ato de "imoralidade contra o mundo cristão" e disse que ligaria para o papa Francisco para discutir esse assunto.