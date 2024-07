Cantora portuguesa Carminho faz show em Fortaleza em setembro

Carminho, cantora portuguesa, vem a Fortaleza para show em setembro no Teatro Riomar Crédito: Cláudio Ivan Fernandes/Coala Festival/Divulgação

A cantora e compositora Carminho vem a Fortaleza no dia 22 de setembro para show no Teatro Riomar. Nome conhecido do fado, jazz, bossa nova e pop em Portugal, a artista conquistou o público brasileiro em suas diversas parcerias com grandes músicos nacionais. Com trajetória iniciada em 2009 com o álbum "Fado", Carminho fez carreira no Brasil em meados de 2012 ao lançar o disco "Alma", que contou com as parcerias de Milton Nascimento, Chico Buarque e Nana Caymmi. Na época, a cantora portuguesa veio a Fortaleza pela primeira vez durante as comemorações de 287 anos da capital cearense, em um show junto a Milton Nascimento no Aterro da Praia de Iracema.