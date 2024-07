Mísia, cantora que ajudou a renovar o fado, morre aos 69 anos

A cantora Mísia morreu no fim de semana aos 69 anos e será sepultada em Lisboa no dia 7 de agosto

A cantora portuguesa Mísia, essencial para a renovação do fado, morreu no fim de semana aos 69 anos e será sepultada em Lisboa no dia 7 de agosto, informou nesta segunda-feira a sua gravadora.

Susana Maria Alfonso de Aguiar, conhecida como Mísia, faleceu no sábado, 17, em um hospital de Lisboa, após uma longa luta contra o câncer, informaram a sua família e a imprensa portuguesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cantora, que nasceu no Porto, lançou seu último álbum, "Animal sentimental", em 2022.