Show gratuito no MIS homenageia músico Cristiano Pinho

Nesta sexta-feira, 2, a partir das 18 horas, a praça do Museu da Imagem e do Som (MIS) será palco do show gratuito “Homenagem a Cristiano Pinho”. O evento é um tributo ao músico cearense, que faleceu no dia 3 de julho.

O espetáculo terá a participação de guitarristas que tiveram suas carreiras influenciadas por Cristiano: Mimi Rocha, responsável pela direção musical; Fernando Catatau; Lu D’Sousa; Felipe Cazaux e Alex Ramon.

A banda também terá Adriano Azevedo na bateria, Nélio Costa no baixo e Sábio Dieb no teclado. A base do repertório terá composições dos discos solo de Cristiano Pinho, “Pessoa” (1997) e “Cortejo” (2010).