Cantora cearense homenageia Arthur Verocai em show gratuito

Hannah Maria Montenegro homenageia Arthur Verocai com releituras do álbum de estreia do cantor Crédito: Tatiana Dourado/Divulgação

A cantora cearense Hannah Maria Montenegro recria o álbum de estreia do pianista e compositor Arthur Verocai em apresentação gratuita neste sábado, 27, no Festival Jazz em Cena. O show acontece a partir das 19 horas no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). Hannah interpreta canções do disco de 1972 com os artistas Adriano Oliveira (piano), Lucas Arruda (guitarra) e Vinicius Matos (bateria). O evento também é um reconhecimento da influência de Verocai para a música brasileira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A cantora conta que as músicas do artista foram grandes companheiras na sua vida quando ela estava morando sozinha no Rio de Janeiro.

A cantora conta que as músicas do artista foram grandes companheiras na sua vida quando ela estava morando sozinha no Rio de Janeiro. "Eu era minha maior companheira e me sentia representada nas composições", relata. A ideia de trazer uma recriação desse álbum veio do desejo da artista de colocar como ela sente e entende as músicas do Maestro.

Nesse trabalho inédito, a intérprete diz querer transmitir com muito respeito a obra do pianista ao público que já o conhece e compartilhar essa admiração com novas pessoas que ainda não conhecem o cantor.