Com seresta e enforcamento da Cultura, peças cearenses se destacam em SP

As peças ''Grand Finale'' e ''Tchau, Amor'' se destacaram na programação do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto)

Em mais um ano, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto) teve em sua programação espetáculos de grupos cearenses. Com propostas diferentes, as atrações ''Tchau, Amor’’ (Inquieta Cia) e ''Grand Finale’’ (As 10 Graças de Palhaçaria) foram destaques na grade do evento.

Em ''Tchau, Amor’’, o público se depara com quatro pessoas (O Seresteiro, o Garçom, a Fona e a Cliente) que convivem em um bar em meio a um jogo de tentativas e risco s. Quando uma das personagens ameaça sair do bar, amor, relações de oposição e co-dependência mostram que não é possível seguir sem as quatro paredes que sustentam essa ficção.

''Grand Finale’’, por sua vez, seguiu em exibição por mais dois dias, com apresentações nesta terça-feira, 23, e quarta-feira, 24. A primeira delas - realizada na última segunda-feira, 22 - ocorreu no Saguão do Terminal Urbano e atraiu plateia curiosa para conferir o enredo .

A diretora Andreia Pires comenta sobre a construção do espetáculo: ''A partir de uma primeira cena, entendemos que a peça tinha relação com ‘ir embora’ e com ‘ficar’. Como relacionar isso? Como é estar junto? Como é estar separado? Como é sair e entrar em uma relação entre pessoas?’’.

O ator Gyl Giffony destaca a importância de levar o trabalho para o FIT: ''Para mim, uma das coisas que são mais fortes da circulação é a descentralização. Para nós, há esse movimento de chegar aqui com o nosso trabalho e sair de uma certa percepção do que o teatro realizado em Fortaleza, no Nordeste, pode ser. Trabalhamos com pesquisa de linguagem, com um teatro que muitas vezes não está nesse imaginário do que é o dito teatro nordestino. É importante ampliar isso’’.

Grand Finale: O ''enforcamento'' do trabalhador da Cultura

A arte de rua, por sua vez, se encontra em “Grand Finale”. O espetáculo é apresentado em Rio Preto até esta quarta-feira, 24. A partir do jogo da forca, a obra traça um diálogo entre artistas e operários, abordando a luta dos trabalhadores da cultura e seus riscos com a corda no pescoço.

A peça nasceu do desejo de investigar a linguagem do palhaço com uma perspectiva mais contemporânea e que não trouxesse ''os signos tão clássicos do palhaço, como nariz vermelho e sapatão’’.