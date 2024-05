MinC irá lançar plataforma de streaming audiovisual nacional

O Ministério da Cultura (MinC) anunciou nesta terça-feira, 7, o lançamento de uma plataforma de streaming audiovisual exclusiva para conteúdos nacionais. A informação foi confirmada pelo colunista Daniel Silveira, do Estadão;

De acordo com a publicação, a plataforma tem como objetivo promover a “diversidade cultural do Brasil ao disponibilizar gratuitamente uma ampla gama de conteúdos audiovisuais nacionais” e está prevista para ser lançada no segundo semestre deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Lula sanciona leis de cota no cinema e na TV paga