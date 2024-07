Telas danificadas na invasão de 8 de janeiro são restauradas

Após as peças em madeira e cerâmica estarem no estágio final de restauração, foi a vez das pinturas receberem os reparos

A iniciativa é fruto de um Termo de Execução Descentralizada (TED), entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no valor de R$2.2 milhões.

Após a invasão e depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, seis das 11 telas vandalizadas no ocorrido no Palácio do Planalto , em Brasília (DF), já passaram pelo processo de restauro e em breve devem voltar a ficar expostas.

Para recuperar as peças, foram reunidos 22 profissionais da UFPel, entre professores do curso de Conservação e Restauração, técnicos e estudantes, que têm se revezado no laboratório de conservação e restauração instalado nas dependências do Palácio da Alvorada.

O acervo vandalizado conta com 20 obras de arte. A previsão é que todas tenham o restauro concluído até dezembro deste ano.

As nove obras produzidas em outro tipo de material, como madeira, ferro e papel, já estão em fase final do processo de restauração e registro.