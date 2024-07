Show com Anástacia e Daniel Gonzaga acontece no Cineteatro

Rainha do Forró, Anastácia, se apresenta com Daniel Gonzaga no Cineteatro São Luiz Crédito: Sanfona Sentida/Divulgação

A cantora Anastácia, conhecida como Rainha do Forró, e o cantor Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha (1945-1991), se reúnem para o show "Sanfona Sentida". A apresentação única acontece no Cineteatro São Luiz, no dia 28 de julho. Duas gerações de talentos diferentes se encontram e se misturam no palco do equipamento cultural durante a performance, não deixando de reverenciar os talentos individuais e suas histórias. Anastácia tem em seu currículo mais de 800 composições e 30 discos gravados, com anções já interpretadas por Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Em 2018, foi indicada ao Grammy Latino, na categoria "Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" pelo disco "Daquele Jeito".