The Weeknd vem ao Brasil para show único em setembro; saiba mais

O cantor canadense The Weeknd anunciou que virá ao Brasil para show único no dia 7 de setembro. O evento, revelado nesta quarta-feira, 17, será em São Paulo, no estádio MorumBIS. A pré-venda de ingressos inicia na próxima segunda-feira, 22 de julho.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ticketmaster . A pré-venda inicia em 22 de julho, a partir das 10 horas (horário de Brasília). É preciso se cadastrar no site oficial do artista para obter um código de participação para a pré-venda.

SEE YOU IN SÃO PAULO SEPT 7th : https://t.co/NWyU3Bhd6T pic.twitter.com/HpUNHUHqtb

Na terça-feira, 23, as vendas serão destinadas somente aos clientes do banco Santander, com as vendas iniciando às 10 horas no site e às 12 horas na bilheteria oficial virtual. A venda geral começa na quinta-feira, 25, seguindo os mesmos horários.

A última vinda de The Weeknd ao Brasil aconteceu em outubro de 2023, com dois shows da turnê After Hours.