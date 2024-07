Gabriel Aragão apresenta show na Estação da Artes

O Complexo Cultural Estação das Artes recebe show gratuito do cantor Gabriel Aragão nesta quinta-feira, 18, às 20 horas. O artista integra a programação do projeto Estação Autoral, parte das ações de férias do equipamento.

Ele apresenta a turnê "Rua Mundo Novo", oriunda de álbum homônimo lançado em 2023. O disco foi gravado em Portugal sob produção de Marcelo Camelo, guitarrista da banda de rock alternativo Los Hermanos.

O trabalho inicia uma nova fase artística do cantor após o anúncio de nova formação da banda Selvagens à Procura de Lei.