45 anos sem Clarice Lispector: relembre especial do V&A sobre a escritora

Nascida Chaya Pinkhasivna Lispector em 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia, a escritora Clarice Lispector morreu no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1977. Na data em que se lembram os 45 anos da perda da singular autora, o Vida&Arte relembra o especial publicado em 2020 na ocasião do centenário de Clarice. O material incluiu reportagem em profundidade, e-book e debate. Os conteúdos estão disponíveis no O POVO+.

Escrito pela jornalista Bruna Forte, o especial mergulha na obra da "autora brasileira mais solicitada por editoras estrangeiras". A pesquisadora Fernanda Coutinho, do Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará (UFC), destacou à época, ainda, a atualidade dos escritos de Clarice. "Ela parece uma escritora do século XXI no sentido de nos acompanhar, de estar de mãos dadas seus leitores", pontuou.

"Clarice é, sim, uma escritora contemporânea. Aliás, essa atenção ao tempo presente perpassa toda sua obra. Clarice escreveu seu tempo, atenta aos fatos do mundo, num grau de abertura realmente sem par", dialogou o mestre em Letras pela UFC Sávio Alencar, editor e organizador da coletânea "Visões de Clarice Lispector" (2020).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clarice Lispector nasceu na Ucrânia e foi naturalizada brasileira ainda bebê (Foto: Acervo Clarice Lispector/ Divulgação)



A reportagem aprofundada traz, ainda, contribuições da jornalista e escritora Simone Paulino; do escritor e cronista Chico Araújo; da professora Yudith Rosenbaum; do editor Pedro Vasquez e outros nomes.

Estão disponíveis no catálogo de vídeos do O POVO+, ainda, o debate "Visões de Clarice Lispector" — com Fernanda Coutinho, Yuri Brunello, Gabriel Marques Cavalcante e Bruna Forte — e vídeo com performance poética da atriz Maria Vitória inspirada na obra da autora.

Completam o conteúdo especial o projeto "Leituras de Clarice”, que reúne vídeos de leitores recitando trechos dos escritos da autora, e o e-book "Cartas para Clarice", coletânea de textos endereçados à escritora por parte de admiradores de hoje.

Confira conteúdos:

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags