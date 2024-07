Carmo Dalla Vecchia anuncia livro com mais de 170 nudes de fãs

O artista informa que, para além das fotos eróticas, as partes íntimas representadas nas fotos contém seu nome , ‘’Carmo Dalla Vecchia’’, escrito com caneta . Essa particularidade nas fotografias o inspirou a nomear o livro de “Escreve Meu Nome” .

Saiba mais sobre o livro “Escreve Meu Nome”



Segundo o ator, apesar de nunca ter solicitado, é comum, para ele, receber fotos íntimas de seus seguidores. Della Vecchia explica um pouco da proposta que trará em seu livro.



“Vou lançar um livro de rolas. Não peço para ninguém, mas as pessoas me mandam muitos nudes. Uma vez, eu estava fazendo um musical e um amigo me mandou uma foto dele com meu nome escrito à caneta na rola dele. Aí, as pessoas começaram a me mandar nudes e eu disse: 'Peraí, sou um homem casado!'", afirma o ator.