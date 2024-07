Após show cancelado, Ave Sangria volta a Fortaleza em agosto

A banda Ave Sangria volta a Fortaleza para show no dia 24 de agosto, um sábado, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte na tarde desta sexta-feira, 12.

O retorno dos artistas pernambucanos à Capital acontece pouco mais de um mês após o show no Festival Psicodelia, marcado para o dia 29 de junho, ser cancelado na data da realização do evento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Informações sobre início das vendas ou valores dos ingressos ainda não foram reveladas.