The Killers quebram dois recordes com música lançada há 20 anos

A banda The Killers quebrou dois recordes com a música "Mr. Brightside" do álbum "Hot Fuss", clássico do indie rock Crédito: Instagram: @guinnessworldrecords e @chrisphelps / reprodução

O vocalista Brandon Flowers comentou sobre a constância do sucesso da música e da sensação de tocá-la ao vivo. "Ainda é contagioso para nós; sei que algumas pessoas não conseguem entender isso, mas você verá a resposta quando vir ao vivo", afirmou. Ele complementa destacando como a música é especial para ele. "É difícil não se emocionar ou ficar animado com a música e haverá pessoas que nunca viram a gente tocá-la ao vivo (e) haverá algumas pessoas que viram isso 45 vezes. E simplesmente não nos cansamos disso", continuou. Will Munford, árbitro do Guinness World Records, comentou sobre a conquista do The Killers. "'Mr. Brightside' que mantém o sucesso do início dos anos 2000".