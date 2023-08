The Killers se desculpa por convidar russo para o palco em apresentação na Geórgia

O grupo americano de rock The Killers se retratou, nesta quarta-feira (16), após convidar um fã russo para subir no palco durante uma apresentação na Geórgia, e ser vaiado pela atitude - devido ao complicado relacionamento do país com Moscou.

"Não tínhamos a intenção de incomodar ninguém e pedimos desculpas", publicou a banda no Facebook, que se declarou "ao lado" deste país do Cáucaso, que enfrentou a Rússia em 2008 em uma curta guerra.

No vídeo publicado nas redes sociais, o líder da banda, Brandon Flowers, chama um espectador para subir ao palco durante a apresentação do grupo, que aconteceu na terça-feira em uma casa de eventos no litoral do mar Negro.