Primavera Sound 2023: The Killers anuncia show extra em São Paulo

The Killers fará show solo em São Paulo; banda estadunidense é atração principal do Primavera Sound 2023

A banda The Killers fará um novo show no Brasil este mês. Principal atração do festival Primavera Sound 2023, marcado para ocorrer entre os dias 2 e 3 de dezembro, a banda estadunidense fará um show extra no dia 30 de novembro.

A apresentação do grupo faz parte dos shows paralelos à programação oficial do festival de música que irá acontecer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show extra do The Killers será realizado no Tokio Marine Hall, casa de shows localizada no bairro Vila Cruzeiro, também na capital paulista.

Dona dos hits "Mr. Brightside", "All These Things That I've Done”, “Runaways”, “A Dustland Fairytale” e outros sucessos do pop rock, os ingressos do show extra da banda já estão à venda no site da Tickets For Fun, com valores de inteira a partir de R$ 936.