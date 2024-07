Banda Lagosta Bronzeada anuncia show gratuito e gravação de DVD

O evento, que acontece na Praça Verde do Dragão do Mar, celebra os 25 anos da banda de forró Lagosta Bronzeada com show gratuito; Saiba mais

A comemoração contará com os principais hits da banda, como os clássicos “Frio da Solidão”, “Nosso Amor”, “Te levo no meu coração” e produções recentes como “Uma Diferença” e “Tatuagem”.

A banda de forró Lagosta Bronzeada está completando 25 anos e, em comemoração à data, anunciou a gravação de um DVD em Fortaleza. O show gratuito está previsto para acontecer no dia 28 de agosto , às 22 horas, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar.

Saiba mais sobre o evento de 25 anos da banda



Daniel Sidrim, produtor geral do evento de gravação do DVD de 25 anos do Lagosta Bronzeada, em material enviado à imprensa, adiantou informações sobre a infraestrutura do evento.



“Uma estrutura especial está sendo pensada e será montada com espaço para acomodar o grande público. Ainda em julho, serão iniciadas as reuniões com os órgãos competentes para a realização do evento. O estudo do fluxo de chegada e saída do público no dia do evento é prioridade, bem como a garantia da segurança”, explica o produtor geral.