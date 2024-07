Shannen Doherty, atriz de 'Barrados no Baile', morre aos 53 anos

Nas telas desde a infância, Shannen Doherty foi diagnosticada com câncer e se dizia preparada para 'uma transição tranquila'

Em 2015, aos 44 anos, a atriz havia sido diagnosticada com câncer de mama. A doença se espalhou para o cérebro. “A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos e também por seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz ”, encerrou Sloane.

“É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty . No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença”, escreveu a assessora.

A artista contou que o câncer estava em estágio 4. Em 25 de junho, ela revelou que havia doado todos os seus pertences para poupar sua mãe de ter que se desfazer das coisas no luto.

Em uma das últimas aparições da atriz em abril deste ano, na gravação do podcast "Let’s Be Clear", ela disse estar trabalhando para que sua morte seja “uma transição tranquila” para sua mãe.

Relembre a carreira de Shannen Doherty

Com uma carreira iniciada ainda na infância, ela estrelou várias séries, como "Os Pioneiros". Seu sucesso internacional veio ao interpretar a personagem Brenda, da série "Barrados no Baile" (1990).

Na série, a jovem se mudava com a família para Beverly Hills e vivia um choque cultural e social ao conviver com uma vizinhança de ricos e famosos em Los Angeles. Na época, surgiram rumores de que ela namorou Jason Priestley, que vivia seu irmão gêmeo Brandon no programa. O ator negou a informação, dizendo que eles eram apenas bons amigos.

Segundos relatos de atores, a artista chegou a brigar fisicamente no set com Jennie Garth, a Kelly Taylor da série. Luke Perry, o Dylan, que morreu em 2019, sempre dizia que Shannen era uma das grandes responsáveis pelo sucesso de "Barrados no Baile", mas a atriz foi demitida na quarta temporada.

A atriz esteve presente em outras produções hollywoodianas como “Dançando na TV”, “Heathers”, “90210” e “Our house”.