Janja assiste apresentação de Fernanda Montenegro em São Paulo e pede autógrafo da atriz

A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, esteve em São Paulo nesta quinta-feira, 4, onde compareceu ao espetáculo "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir", dirigido e protagonizado pela atriz brasileira de 94 anos. O evento ocorreu no Sesc 14 Bis, no bairro Bela Vista, no centro da capital.

"Fernanda Montenegro é uma das maiores e mais conhecidas atrizes brasileiras de todos os tempos. A força de sua presença é inexplicável e seu talento é admirável em muitos níveis", disse a primeira-dama em suas redes sociais, em postagens com fotos do encontro, em que aparece de mãos dadas com a atriz, e em que aguarda Fernanda autografar a primeira folha de um livro com o nome dela.

O espetáculo dirigido e interpretado pela atriz é inspirado na obra A Cerimônia do Adeus, da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Janja afirmou na publicação que poder "abraçar e presenciar" Fernanda lendo "outra mulher tão histórica", referindo-se a Simone, "é um privilégio sem tamanho".