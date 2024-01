Morre David Gail, ator de 'Barrados no Baile', aos 58 anos

Conhecido pelo personagem Stuart Carson do seriado "Barrados no Baile", o ator David Gail morreu neste domingo, 21

O ator David Gail, conhecido por seu trabalho no seriado "Barrados no Baile", morreu no domingo, 21. A notícia foi dada pela irmã do artista, Katie Colmenares, em suas redes sociais. A causa do falecimento do ator, que estava com 58 anos, ainda não foi informada.

"Mal houve um dia na minha vida em que não estiveste comigo ao meu lado. (...) Sempre o meu melhor amigo pronto para enfrentar qualquer coisa e qualquer um comigo, os anos nunca mais serão os mesmos", declarou Katie.

David Gail: filmes e séries

David Gail, para além do sucesso "Barrados no Baile", que o fez conhecido com o personagem Stuart Carson, também fez outros trabalhos de grande importância em sua carreira. Na novela "Port Charles", ele deu vida ao doutor Joe Scanlon em 216 episódios.