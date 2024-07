Atriz Claudia Alencar é internada após quadro de trombose

A atriz Claudia Alencar, de “Tieta”, “Fera Ferida”, “Anjo de Mim”, entre outras obras televisivas, foi hospitalizada na segunda-feira, 8, após apresentar um quadro de trombose nas pernas, que é quando há a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias.

De acordo com o Hospital Placi Barra, no Rio de Janeiro, a atriz foi submetida à nova cirurgia na coluna vertebral em 14 de junho, no Hospital Samaritano Barra. “Ela foi readmitida há 2 semanas no Hospital Placi Barra para novo programa de reabilitação e controle de dor”, afirmou a instituição em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Claudia vem apresentando boa recuperação e já caminha sem auxílio. Há 2 dias foi detectado quadro de trombose venosa em perna, sem qualquer complicação, mas requerendo anticoagulação, repouso e suspensão do programa de reabilitação que será retomada assim que o edema regredir”, explicou o Hospital Placi Barra.