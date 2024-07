Documentário mostra abuso sexual de professora contra homem com paralisia

Netflix lança Tell Them You Love Me, documentário sobre professora condenada por abuso sexual contra Derrick Johnson, homem com paralisia cerebral

Tell Them You Love Me é dirigido por Nick August-Perna e produzido por Louis Theroux e Arron Fellows e teve sua estreia no dia 14 de junho.

A Netflix se tornou conhecida por seus documentários contundentes, e Tell Them You Love Me é a mais recente adição à sua crescente biblioteca.

Os espectadores recebem, assim, uma visão sobre a infância, a origem, a criação e o relacionamento de Johnson com sua família. Além disso, o público é exposto a um relato em primeira mão da reação da família de Johnson ao seu relacionamento "romântico" com Anna Stubblefield.

Tell Them You Love Me: como iniciou a relação de Anna e Derrick

Stubblefield era casada e mãe de dois filhos quando começou a trabalhar com Derrick, conhecido como DJ. A ex-professora foi apresentada a Derrick pelo irmão do rapaz, John, que teve aulas com Stubblefield enquanto estudava na Rutgers University.

A mulher tinha interesse em “comunicação facilitada”, uma forma muito criticada de supostamente permitir que pessoas não verbais se comuniquem usando um teclado e a mão guiada de um facilitador.

Sabendo da experiência de Stubblefield, John perguntou se ela poderia tentar trabalhar com seu irmão Derrick, que ele acreditava estar tentando se comunicar, de acordo com o The Standard.

Ao longo de dois anos, Anna conduziu sessões de "comunicação facilitada" com Derrick, com resultados aparentemente impressionantes. No entanto, em 2011, Stubblefield revelou que havia entrado em um relacionamento sexual consensual com Derrick, de acordo com o The New York Times.

Conforme relatado por Stubblefield em Tell Them You Love Me, Derrick supostamente usou "conversa facilitada" para dizer à mãe e ao irmão: "Ninguém foi aproveitado. Estou tentando seduzir Anna há anos, e ela resistiu bravamente."