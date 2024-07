Praça Almirante Saldanha, no Dragão do Mar, passa por revitalização

O Centro Dragão do Mar de Arte Cultura (CDMAC) anunciou o início do processo de requalificação da Praça Almirante Saldanha, que fica ao lado do espaço cultural. Por meio do Instagram, o equipamento afirma que as obras estão previstas para os "próximos dias".

O projeto divulgado na quarta-feira, 10,é uma parceria entre Governo do Ceará, Superintendência de Obras Públicas (SOP) e Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE). "A fim de preservar as áreas que receberão as obras mais imediatas, espaços próximos ao Dragão já estão sendo isolados", promete o anúncio.

