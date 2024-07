Benji Gregory, de 'Alf, o ETeimoso' morre aos 46 anos

O ex-ator Benji Gregory foi encontrado morto aos 46 anos em seu carro ao lado do seu cachorro Hans no dia 13 de junho. O veículo foi encontrado em um estacionamento da Peoria, Arizona. O animal que o acompanhava também foi encontrado sem vida.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 11, pelo site TMZ. O portal diz que testemunhas afirmam que o ator pode ter adormecido no carro no dia anterior, morrendo de insolação. A família, no entanto, não confirmou a causa da morte.