Sarau reúne música e literatura no Centro de Turismo este sábado

O evento acontece mensalmente desde abril deste ano. Esta edição de férias também contará com a presença do jornalista e pesquisador Alberto Perdigão, autor da obra “Pretos e Pretas na Literatura de Cordel” (2023), uma coletânea de dez artigos que analisam cordéis voltados para temáticas raciais.

Entre a programação do Sarau do Centro de Turismo, estão apresentações musicais, leitura dos textos dos poetas presentes, microfone aberto para declamação de poesias, programação infantil e mais.

Neste sábado, 13, acontece o “Sarau das Férias”, no Centro de Turismo do Ceará (Emcetur), no Centro. O Sarau lítero-musical reunirá escritores, pesquisadores, cordelistas, artistas e músicos em uma celebração à literatura e à arte nordestina .

“A gente tem o objetivo de fazer a divulgação do artista cearense, né? Dos poetas, dos cantores, dos cordelistas, em um espaço que é marcado pela cultura, que é o Centro de Turismo”, explica Djacyr de Souza a respeito dos objetivos do projeto.

Organizado por Djacyr de Souza e Nonato Nogueira, a programação do sarau contará com a divulgação de mais de 30 expositores e diversos projetos literários, além de apresentações musicais e teatrais, espaço para declamação de poesia e programação infantil.

Confira | Festa Relance faz edição no Theatro José de Alencar neste sábado

Sarau no Centro de Turismo do Ceará reúne diversas linguagens artísticas em evento fomentado a produção cearense Crédito: Divulgação / Acervo Pessoal Sarau no Centro de Turismo do Ceará reúne diversas linguagens artísticas em evento fomentado a produção cearense Crédito: Divulgação / Acervo Pessoal Sarau no Centro de Turismo do Ceará reúne diversas linguagens artísticas em evento fomentado a produção cearense Crédito: Divulgação / Acervo Pessoal Sarau no Centro de Turismo do Ceará reúne diversas linguagens artísticas em evento fomentado a produção cearense Crédito: Divulgação / Acervo Pessoal

Evento no Centro de Turismo terá programação musical

No campo musical, o evento será embalado pela sonoridade regional de Elcid Lemos e Sylvio Albuquerque, contando com xote, baião e forró. Além deles, a dupla Roque Silva & Lu Martins se apresentarão tocando sucessos de época.



O sarau também contará com a presença de escritoras dos coletivos “Mulherio das Letras do Ceará”, “Grupo de Leitura Conversa”, da “Revista Sarau” e do “Cecordel”. Para as crianças, o Sarau contará com a participação dos palhaços Picolé e Sorvetinho.



"Valorizar a nossa cultura e valorizar o artista da terra é também uma grande fonte de turismo. A gente espera que cada vez mais surjam essas manifestações culturais dentro da cidade, para que tanto a população tá aqui quanto os turistas que visitam o local possam se deleitar com nossa cultura e conhecer a arte que a gente desenvolve", finaliza o Djacyr.



Leia também | IX Mostra dos Cursos Livres de Teatro começa nesta sexta, 12