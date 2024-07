Bazar da Monsenhor Tabosa tem desconto de até 70%; veja programação

Durante os dois dias, o Mega Bazar contará com programação artística com shows ao ar livre de forró, MPB e apresentação de quadrilha junina. O momento gratuito também terá feiras de gastronomia, artesanato e vinil.

Quatro tablados serão incluídos para as apresentações musicais: Palco Trama, Palco Feira, Palco Pinheiro e Palco Tonys.

“O Mega Bazar é o mais aguardado do ano pelos lojistas, que têm um crescimento considerável no volume de vendas pela movimentação da campanha. Além disso, o evento ocorre no período de férias, que já atrai um número maior de turistas do que em outros meses do ano, resultando em um maior faturamento. Outro dado positivo sinaliza a expectativa de público, que deve chegar a 12 mil pessoas no corredor comercial”, disse a empresária Márcia Oliveira, presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa (Almont), em material enviado à imprensa.