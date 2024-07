Lauana Prado cancela show após diagnóstico de gastroenterite aguda

Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, a cantora Lauana Prado cancelou show no festival Orlândia Rodeo Music após passar mal, mas prometeu retorno em 2025

“Para que a artista possa se recuperar seguindo as recomendações médicas, o show de hoje está cancelado”, informou a nota revelando que Lauana seria substituída pela dupla Rionegro & Solimões.

Conforme a divulgação de sua assessoria nas redes sociais, Lauana foi diagnosticada com gastroenterite aguda .

Segundo o Hospital Pequeno Príncipe, o diagnóstico da cantora se trata de uma inflamação no estômago e nos intestinos, que pode causar vômitos, diarreia, febre e cólicas abdominais, causada por um vírus ou uma bactéria .

“Eu estou bem, pessoal que está me perguntando se está tudo certo. Só estou mole, bem fraquinha mesmo. Como eu não estou conseguindo digerir nada, não estou tão acordada, estou mais molinha mesmo, com sono, aquela fraqueza, aquela indisposição. Já tirei a pressão, está ótima, vou fazer exames agora, medicar e vou para casa descansar", detalha.

Leia também | Spotify Brasil: Artistas brasileiras crescem 252% em cinco anos

A artista goiana afirmou: "Mas vai dar tudo certo, vamos remarcar o show, vai ser lindo. Na primeira oportunidade que a gente tiver, vamos voltar à Orlândia para fazer essa bagunça boa”.

A cantora de sertanejo estava no cronograma de shows do festival Orlândia Rodeo Music, palco que se apresenta também Gustavo Mioto, Ana Castela, Jorge e Mateus, entre outros nomes do gênero musical.

Lauana Prado: conheça a nova voz de 'Escrito nas Estrelas'

Nascida em Goiânia, capital de Goiás, a sertaneja de 35 anos vem fazendo sucesso entre o público após viralizar com a regravação de “Escrito nas Estrelas”, hit eternizado na voz de Tetê Espíndola nos anos 1980.

Em A Fazenda 15, a ex-voleibolista Márcia Fu ajudou a colocar a música de Lauana entre as mais tocadas no Spotify Brasil.