Maria Bethânia comemora aniversário e recebe homenagem de Caetano

"Hoje é aniversário de minha irmã. Por ela vim pro Rio. Por ela estou na música. Agora estamos nos preparando para uma turnê grande como nunca imaginei. Embora ela seja muito mais nova e eu tenha vindo para tomar conta dela, é ela quem me mostra os caminhos. Saúde, alegrias, felicidade para essa pessoa que encorpa o Brasil", escreveu na legenda.

A cantora Maria Bethânia , que comemora 78 anos nesta terça-feira, 18, recebeu uma homenagem do irmão, Caetano Veloso , nas redes sociais.

Nos comentários, artistas como Leona Cavalli, Rita Benneditto e Lucio Mauro Filho parabenizaram a cantora.

As apresentações da dupla, em turnê, começarão pelo Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de agosto, e irão continuar até o fim do ano. Além do Rio, estão na agenda shows em Salvador, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília e São Paulo.