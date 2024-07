Johnny Hooker faz show gratuito no Centro de Eventos no DFB Festival

O cantor e compositor pernambucano Johnny Hooker faz show gratuito em Fortaleza em 27 de julho. A apresentação ocorre no Centro de Eventos do Ceará e marca o encerramento da edição comemorativa de 25 anos do Dragão Fashion Brasil Festival (DFB Festival). A informação foi antecipada com exclusividade ao O POVO.

O artista sobe ao palco do evento às 22 horas. Conhecido por faixas como “Alma Sebosa” e “Flutua”, Hooker apresenta turnê de celebração dos seus 20 anos de carreira. O cantor mistura ritmos brasileiros com pegada pop contemporânea.

