Festival das Artes Cênicas no Cariri divulga programação gratuita

Com programação gratuita, o Festival das Artes Cênicas - Cena Ceará ocupa diversos equipamentos culturais do Cariri

Entre os dias 18 e 22 de junho, as cidades de Juazeiro do Norte e Crato recebem o Festival das Artes Cênicas - Cena Ceará. Com programação gratuita, o evento contempla mostra de espetáculos, performances, atrações de teatro, circo, dança, além de feiras criativas com empreendedores locais, apresentações musicais e mais.

As apresentações acontecem no Centro Cultural do Cariri, Centro Cultural Banco do Nordeste e no Sesc Crato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta edição, o Festival tem como foco as produções, grupos e artistas locais do Estado, proporcionando a chance de apresentarem seus trabalhos e comunicar ideias e experiências sobre o fazer artístico no Ceará.