Marca de moda lança camiseta 'I Love Ozempic' e provoca debate

Namilia apresenta blusa escrita "I Love Ozempic" no Berlin Fashion Week em provocação ao culto à magreza na moda e causa confusão entre seguidores

Na última quarta-feira, 3, o desfile da Namilia, marca alemã que participou da Semana de Moda de Berlim, causou debate nas redes sociais. Entre as peças da nova coleção, a marca apresentou uma camiseta com a frase “I love Ozempic” ("Eu amo Ozempic"), ironizando a banalização do medicamento que se tornou obsessão entre artistas e anônimos.

A foto da regata branca nas redes sociais foi criticada por parte dos seguidores do trabalho dos designers Nan Li e Emilia Pfohl. "Nunca pensei que esse tipo de coisa aconteceria no mundo de Namilia", disse uma internauta. "Estou muito desapontado em ver vocês endossando a gordofobia e a cultura magra dos anos 2000", registrou outro seguidor.

O medicamento citado na peça ganhou popularidade devido o uso para emagrecimento, mesmo sendo originalmente criado para casos de pacientes com diabetes. No Brasil, algumas celebridades já falaram abertamente sobre a utilização do Ozempic. Dentre elas estão Jojo Todynho, Luiza Possi, Rebel Wilson, Sharon Osbourne e Whoopi Goldberg.