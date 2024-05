Evento de moda regional desenvolve economia criativa em Fortaleza

Quarta edição do "Alinhavando Moda" busca fortalecer a moda regional com programação que inclui palestras sobre economia criativa, empreendedorismo e sustentabilidade

Nos próximos dias 28 e 29 de maio acontece a quarta edição do Alinhavando Moda, evento que promove intercâmbio na cadeia produtiva e criativa da moda regional. Neste ano, importantes atores do setor compõem a programação com palestras, workshops e exposições.

Destaque na crítica do São Paulo Fashion Week 2024, o estilista Weider Silveiro é uma das atrações confirmadas para o Alinhavando Moda #4. O artista está inserido no mercado da moda há mais de 20 anos, participou de festivais internacionais, como o Mercedes Benz Fashion Week, no Chile, e sua marca está classificada como “quiet luxury”, no mercado nacional.

Com foco especial para uma moda fortalecida nos aspectos do empreendedorismo, sustentabilidade e economia criativa, a programação do Alinhavando Moda inclui um ciclo de palestras ministradas por profissionais do mercado regional e nacional. O intuito é desenvolver responsabilidade social nesta área.