Leonilson inspira coleção de moda apresentada na Pinacoteca de SP

Obras de Leonilson compõem a coleção "Cartas para Ítaca", da Neriage. É a primeira vez que a família do artista cede obras para uma marca

A marca homenageia o desenhista com releituras trabalhadas à mão e enfoque em bordados e estampas. Segundo informações da revista Vogue, a estilista Rafaella Carniello mergulhou em um acervo de mais de 3.500 obras para compor a produção.

As obras do pintor e escultor Leonilson (1957 - 1993) são a inspiração por trás da coleção de verão 2024 da Neriage, intitulada "Cartas para Ítaca" . As peças foram apresentadas nesta terça-feira, 29, em desfile realizado na Pinacoteca de São Paulo com a presença dos familiares do artista.

Esta é a primeira vez que a família do artista cede o trabalho de Leonilson para uma marca, em uma colaboração com o Projeto Leonilson, instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo manter viva a memória do cearense.

Ao todo, as roupas são divididas em três categorias. A primeira, intitulada Pérola, traz a fluidez. Já a segunda, nomeada Andarilhos, trabalha com alfaiataria, enquanto Âncora utiliza tons terrosos. As peças têm tiragem pequena e parte dos lucros de vendas será revertida para o Projeto Leonilson.

