Marcas periféricas de Fortaleza falam sobre moda de favela no MIS

Idealizadores de marcas cearenses participam de roda de conversa sobre moda de favela no Museu da Imagem e do Som

Neste sábado, 14, o Museu da Imagem e do Som (MIS) promove uma roda de conversa sobre a moda periférica de Fortaleza. Com início às 18 horas, o momento irá contar com a participação de Guilherme Carvalho, Nair Beatriz e Carll Souza, idealizadores das marcas cearenses 4town Street e Mancuda, respectivamente.

No evento gratuito, os convidados vão participar de uma roda de conversa sobre o “Movimento de moda de favela em Fortaleza”, que seguirá até às 19h30min. O debate será realizado na praça do MIS, equipamento localizado no bairro Meireles.

