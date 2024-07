Show de despedida do Sepultura: veja porque é histórico e imperdível

O show de despedida do Sepultura em Fortaleza é o primeiro da turnê brasileira e conta também com shows do Angra e da banda local Visceral Suffering

Fortaleza é a primeira cidade a receber a turnê brasileira de despedida do Sepultura, que toca na capital cearense neste sábado, 6, a partir das 18 horas, na praça verde do Dragão do Mar. A noite ainda traz os shows do Angra, que também tem uma grande importância para o heavy metal nacional, e da banda local Visceral Suffering. Os ingressos - a partir de R$199 - podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital.

Na estrada com a “Celebrating Life Through Death”, última turnê da banda, divulgada em dezembro do ano passado, o Sepultura promete levar ao público um pouco do que foram os seus 40 anos dedicados ao heavy metal. Durante a carreira, foram dezenas de prêmios, videoclipes renomados, mais de 20 milhões de álbuns vendidos e milhares de shows ao redor do mundo. O Sepultura foi quem levou o metal do Brasil para outros países, e fez isso sem precisar imitar os estrangeiros. Mas sim enaltecendo as raízes brasileiras e reunindo influências sonoras dos nossos ritmos nacionais.

A história da banda possui duas fases: uma com os irmãos fundadores Max e Iggor Cavalera, e outra com o guitarrista Andreas Kisser seguindo com a banda após a saída dos irmãos. Esses dois momentos dividem os fãs, onde boa parte prefere o Sepultura com os irmãos Cavalera, e uma parte respeitando o fluxo natural da continuação aproveitando os belos trabalhos lançados por Andreas Kisser, Derrick Green, Paulo Xisto e os bateristas Jean Dolabella e Eloy Casagrande. Há uma terceira divisão de fãs, estes sendo os mais inteligentes, que aproveitam ambas as fases e curtem toda a discografia do Sepultura.