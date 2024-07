Reynaldo Gianecchini desabafa sobre críticas a perssonagem drag

Em vídeo compartilhado no Instagram, ator desabafou sobre críticas e comentários maldosos sobre personagem drag queen que fará no teatro

Reynaldo Gianecchini usou seu Instagram nesta quarta-feira, 3, para compartilhar um vídeo falando sobre as críticas que recebeu após ser escalado para o espetáculo “Priscilla, a Rainha do Deserto ”.

“Pois bem, agora estou fazendo uma drag queen no teatro e recebendo um monte de comentários muito negativos de pessoas que misturam o meu personagem com a minha vida pessoal e destilam lá toda a sua raiva, os seus preconceitos. Falam coisas inacreditáveis”, desabafou.

No vídeo, ele questiona aos que assistem “se tudo bem” ele interpretar “um psicopata, um abusador”, já que “não acharam ruim” e não misturaram o personagem com sua vida pessoal. “Mas uma drag queen, sim. Muita gente não quer me ver nesse papel, querem me cancelar”, completou.