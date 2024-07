Mural de 180m² conta a história dos povos excluídos de Maracanaú

Entre os meses de abril e junho deste ano, quatro artistas visuais foram convidados para pintar um painel colaborativo de aproximadamente 180m². Os artistas Ankh, Igone P2K, Reviane Martins e Jucá Jenipapeiro realizaram o trabalho no complexo chamado Mercado Antigo.



O projeto, que faz parte do processo de revitalização do Centro Histórico do município, será inaugurado nesta quarta-feira, 3, no Mercado Antigo, a partir das 18 horas.



Além da inauguração do mural colaborativo, o evento conta com a apresentação dos grupos musicais Sertão Rap e Cheiro do Queijo, referências da cultura hip-hop de Maracanaú.