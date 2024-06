Teatro da Praia divulga agenda de férias com programação infantil

O Teatro da Praia, localizado próximo ao Centro Dragão do Mar, na avenida Monsenhor Tabosa, vem se consolidando como um ponto de encontro cênico em Fortaleza . Com espetáculos humorísticos, o ambiente tem agregado um público amante de teatro cada vez mais fiel.

A trama, com muitas reviravoltas, contempla a dinâmica do casal, que ganha ainda mais vida com a chegada de Kika, interpretada pelo ator Lucas Alexandre.



O espetáculo está há mais de 15 anos em cartaz e promete arrancar muitas gargalhadas dos espectadores.



Sábado e domingo



O espetáculo "Xibiu - A Comédia das Quebradas”, da Cia. Cearense de Molecagem, entra em cartaz aos finais de semana de junho e julho no Teatro da Praia, às 20 horas.



Em seu enredo, o espetáculo cênico aborda questões cotidianas, relações interpessoais e conflitos envolvendo uma construtora que compra casas de “maneira suspeita”. O enredo é costurado com muito humor e com a linguagem típica do cearense.



O elenco da peça é composto por talentosos atores, como: Roberta Wermont, Lira Holanda, Cristiane Carvalho, Fernanda Duarte, Maiara Teles, Hilton Costa, Diego Mesquita e Carri Costa. A temporada segue em cartaz nos fins de semana do Teatro da Praia em julho.



Progamação infantil



Nas férias, o Teatro da Praia irá apresentar uma opção para a criançada e todas as famílias com a estreia do espetáculo musical "A Casa Verde". No elenco estarão os atores Mari Costa, Maiara Teles, Mateus Honori, Raissa Torres e Hilton Costa. Programação e horários a serem divulgados.