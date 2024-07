Banda pernambucana Mestre Ambrósio faz show no Dragão do Mar

Banda Mestre Ambrósio retornou aos palcos em 2022 após hiato de duas décadas; grupo faz show no Dragão do Mar como parte da programação do Férias no Dragão

A banda pernambucana Mestre Ambrósio tem show marcado em Fortaleza neste mês de julho dentro da programação de férias do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). O grupo, que voltou aos palcos após hiato de duas décadas, se apresenta no sábado, 27 de julho, no Anfiteatro do Dragão.

No dia 14 do último mês, Mestre Ambrósio lançou a música “Pela Janela”, um xote que marcou o retorno do grupo à indústria musical, já que o seu último lançamento, “Terceiro Samba”, havia sido em 2001.

O momento atual da banda pernambucana é de celebração dos 30 anos do movimento Manguebeat e da existência do próprio grupo. A canção lançada recentemente marca o encontro de antigos públicos da banda com novas gerações.