Odair José faz noite de música brega no Dragão do Mar em julho

Um dos principais nomes da música popular brasileira, Odair José faz show em Fortaleza no Dragão do Mar em noite dedicada ao brega

Em noite dedicada ao brega, a programação do Férias no Dragão, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), traz a Fortaleza shows dos cantores Odair José e Marcelo Reis.

As apresentações ocorrem em 20 de julho no Anfiteatro Sérgio Motta e os ingressos estão à venda por valores a partir de R$20.

