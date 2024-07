'Divertida Mente 2' arrecada US$ 1 bilhão mundialmente em 19 dias

Com menos de um mês em cartaz nas salas de cinema mundo afora, o filme "Divertida Mente 2" já arrecadou US$ 1 bilhão em bilheteria

“Divertida Mente 2” bateu no domingo, 30, mais um recorde: o longa alcançou a bilheteria de US$ 1 bilhão com apenas 19 dias em cartaz ao redor do mundo. O filme se tornou a animação mais rápida a conquistar a marca.

O recorde antes era de “Frozen 2” (2019), da Disney, que alcançou a marca do bilhão de dólares em 25 dias.

O filme da Pixar também se tornou, até o momento, o único filme de 2024 a alcançar a marca e é a maior bilheteria do ano. Desde do live-action de “Barbie”, em julho do ano passado, nenhum outro blockbuster tinha conseguido.