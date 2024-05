Review: EA Sports FC 24, Um novo nome, a mesma paixão pelo futebol

EA Sports FC 24 representa um ponto de renovação na série de jogos de futebol da Eletronic Arts, agora distante da sua parceria de longa data (e de muito sucesso) com a FIFA. Apesar da nova roupagem e da expectativa por mudanças significativas, o jogo mantém uma essência muito familiar, tanto em seus pontos positivos quanto, também, nos negativos.

EA FC 24 é incrível, graficamente falando. O jogo mantém a tradição dos games de esporte da EA, com gráficos muito realistas, jogadores e estádios muito bem representados e um motor gráfico que faz bonito no quesito visual . A luz nos estádios e os movimentos dos jogadores são muito detalhados, o que faz você se sentir dentro do jogo. A mudança da marca FIFA para FC não é decepcionante e é fácil se perder admirando as jogadas ou as entradas em campo.

No campo sonoro, EA FC 24 também não faz feio. O ambiente dos estádios é vibrante, com cânticos da torcida que capturam a essência dos grandes jogos. O som dos chutes, passes e até mesmo dos tackles contribui para uma experiência mais tátil e envolvente, embora não se distinga radicalmente dos títulos anteriores da franquia.