Festa de Fortaleza realiza edição especial em Portugal

No dia 6 de julho, os brasileiros que moram em Portugal poderão experienciar uma festa com todo sabor do país latino-americano. A festa Mormaço, idealizada em Fortaleza, levará uma edição especial com temática tropical, intitulada "Um Amor de Verão".

A festa acontecerá no Palácio do Grilo, em Lisboa. O line-up conta com nomes de DJ's como: DJ Jasmin, DJ Nepal, Disco Digo e Lucas Bicudo.