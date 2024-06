Com MC Marechal e West Reis, festival movimenta Praia de Iracema

Com dois dias de apresentações musicais, a quinta edição do Festival Corpo Arte contará com a presença de nomes do rap local e nacional; confira

Além das atrações musicais, o Festival Corpo Arte é responsável por realizar campeonatos de break dance . A etapa que antecede a final será em Jericoacoara (CE), seguida da final do campeonato, que acontecerá em Fortaleza durante a semana de programações do Festival. Mais informações serão divulgadas pelo instagram @corpoarte24 .

O Festival Corpo Arte volta a Fortaleza para sua quinta edição, apresentando duas noites de atrações musicais no gênero do trap e rap. Entre as novidades para esta edição, o evento convidou nomes do hip-hop cearense e nacional como MC Marechal , 6utto , Doixton e West Reis .

Saiba mais sobre as atrações do Festival

Entre as atrações do Festival se destaca a participação do rapper MC Marechal. Na ativa do cenário musical nacional desde 1998, o artista carioca tem influenciando gerações com sua filosofia “Um Só Caminho” e projetos sociais como a Batalha do Conhecimento e o Projeto Livrar.

Iniciando sua carreira nas batalhas de rap de rua, o MC já participou de diversos grupos, e “feats” com artistas de renome do País. Entre essas participações, se destaca sua música gravada em conjunto com Marcelo D2 e Fernandinho Beatbox, “Loadeando”.