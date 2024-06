Emicida faz show em Fortaleza em julho; veja preço dos ingressos

O rapper Emicida fará show em Fortaleza no mês de julho. Com a turnê “AmarElo - A gira final”, o espetáculo acontece no Iguatemi Hall no dia 20 de julho, um sábado.

Os ingressos custam R$150 (pista premium solidário), R$120 (pista premium meia-entrada), R$240 (pista premium inteira) e R$2.400 (camarote para 8 pessoas).