Festival Internacional de Circo passa por cinco cidades do Ceará

Com programação em Jaguaribe, Quixeré, Aquiraz, Aracati e Jijoca de Jericoacoara, a 10ª edição do Festival Internacional de Circo celebra a arte circense

Cinco cidades do Ceará receberão a 10ª edição do Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC) como parte da agenda de férias. Toda programação do festival é gratuita e pode ser acessada pelo site oficial.



As ações acontecem entre os dias 6 de julho e 9 de agosto, passando por Jaguaribe (6 e 7 de julho), Quixeré (9 de julho), Aquiraz (20 de julho), Canoa Quebrada (26 e 27 de julho) e Jijoca de Jericoacoara (9 de agosto).

Saiba mais sobre a programação do Festival

Em Jaguaribe, nos dias 6 e 7 de julho, o FICC será realizado na Praça Senador Fernandes Távora, com início às 19 horas. Entre as atrações circenses que se apresentarão na ocasião estão: “Laborioso Contato: Um palhaço anuncia o fim do mundo”, da Trupe Motim de Teatro (CE); “A Explosão”, de Paula Itida (RJ); “Tudo junto e misturado”, do Circo Muamba (Brasil/Argentina).