Espetáculo infantil que une música e yoga é apresentado em julho

O mês de julho está perto de iniciar e as crianças vão ter diversas opções para aproveitar em Fortaleza durante as férias. Iniciando no primeiro fim de semana de julho, entre os dias 5 e 7, a Caixa Cultural Fortaleza recebe o espetáculo “CantoAr e as Aventuras Encantadas”.

Produzido pela professora de yoga Nambir Kaur e pela musicista Aline Marcimiano, do grupo CantoAr, a apresentação une música e técnicas de yoga para contar histórias mágicas que contribuem para o desenvolvimento das crianças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Luedji Luna faz show gratuito na Estação das Artes em julho